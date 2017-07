Agresores de mujeres en proceso de desaprender

Había hombres de diferentes edades, estatus social y rasgos físicos, pero con un problema común. Todos recibiendo enseñanzas para prevenir más violencia doméstica.

Los hombres que allí se congregan deben recibir al menos 14 sesiones entre charlas, conferencias, terapias y capacitaciones que les permitan reflexionar y enmendar sus conductas violentas. Todos son enviados por el juzgado de violencia doméstica.

Un hombre que pasó por las charlas a hombres violentos contó como mejoró su vida.

En el recito cada día hay nuevos inquilinos que se suman.

Unos entran intentando el anonimato, otros tienen dificultades en sus trabajos, porque se avergüenza de pedir permiso y aceptar su condición, pero deben cumplir cada charla.

Proceso Digital se introdujo en la sala de Consejería de familia del centro de salud Alonzo Suazo, ubicada en una antañona zona del centro de Tegucigalpa, donde dos horas a la semana, durante tres meses y medio, los hombres denunciados por violencia doméstica cumplen con su obligación de asistir a las jornadas de rehabilitación.

Un miércoles de junio, tres hombres más se incorporaron a la sesión de ese día. Llegaron por diversas razones.

En la parte de atrás de la sala un hombre de más de 50 años era parte del conjunto mientras que al otro extremo, un joven también atendía al conferencista.

Los más jóvenes, en general, dejaban observar su distracción y desinterés en la conferencia, mientras que alguno que otro parecía tener la mente y los sentidos en absoluta concentración, como en un acto de constricción y culpa, en la búsqueda de recuperar su familia.

Ese miércoles llegó por primera vez un empleado del transporte urbano, también un joven menor de 20 años y el tercero un universitario que además es profesor de educación media en un colegio de la ciudad. Los tres en el mismo lugar por agredir psicológica y económicamente a sus parejas.

En el momento que les preguntaron porque estaban en la sesión, el empleado del transporte urbano que llegó con un jean algo descuidado y una camisa por fuera, relató que fue denunciado porque le fue infiel a su esposa y ella seguía enamorada de él. Que ella no soportaba verlo con la otra mujer. Aceptó que ha existido agresión psicológica en muchas peleas y económica porque no le daba suficiente dinero para su hija.

Otro hombre vestido con ropa semiformal, dijo que era la segunda vez que estaba recibiendo charlas impuestas por la Corte, mientras hablaba, presumió que era universitario y que daba clases en un colegio. Que el problema sucedió porque su esposa no le daba el espacio suficiente y por eso están en proceso de divorcio.

“La primera vez vine por tonto, con mi ex tengo dos hijos y ella se fue para donde la mamá, me quedé con mis dos hijos y alguien me aconsejó que la denunciara para que no mirara a los niños, ahí la juez me dijo que hice violencia psicológica porque mis hijos no estaban con ella”, relató.

Siguió contando que en esta ocasión fue enviado a la sala de consejería familiar por su otra pareja, con la que tiene un hijo. Contó que dejó de ayudarle económicamente y que había una distancia entre ambos porque él ya no soportaba sus celos. “Ella dice que me demandó porque quería que cambiara y eso provocó más enojo en mi”, dijo.

El último nuevo que fue presentado ese día, era un joven menor, casi adolescente, él apenas viene comenzando a vivir y experimentar relaciones de pareja.

Contó que se fue a vivir con su expareja cuando tenían 14 años y ella quedó embarazada. Tuvieron un hijo.

Aceptó que él seguía en el colegio y ahí se enamoró de otra chica con la que entabló una nueva relación.

Al referirse a la madre de su hijo confesó: “aceptó que la maltrato psicológica y económicamente porque nunca ayudó con un pañal para su hijo”.

Un proceso para reeducar a los hombres violentos

El abogado Raúl Valeriano Mendoza, es uno de los encargados de la Consejería de Familia en la sala Alonzo Suazo. El detalló que sirve charlas a unos 30 hombres por día y que en el primer semestre del año se atendieron al menos 228 casos.

Asimismo, detalló que en 2016 estuvieron en el programa de reeducación más de 600 hombres denunciados por violencia doméstica.

“El objetivo principal es desconstruir el sistema de creencias que tenemos todos los hombres. El objetivo inmediato de nuestra labor es reeducar al hombre, aquí no vienen a ser juzgados, calificados y culpabilizarlos de nada, porque nadie es culpable de lo que es, pero si tienen una responsabilidad de sus acciones con su esposa, novia, compañeras que son los que los demandan”, dijo Valeriano a Proceso Digital.

Agregó que “tengo grupos hasta de 30 personas por día, acá se llena y parece asamblea general. Para definir un perfil es difícil, acá vienen empresarios, empleados, desempleados, vendedores del mercado, diputados, periodistas, abogados, maestros, psiquiatras. La violencia no tiene estatus social”.

Casos han marcado en la Consejería de Familia

El abogado Valeriano compartió con Proceso Digital que es complicado detallar las historias más desgarradoras que han pasado por la Consejería de Familia, pero contó algunas.

“Me acuerdo del caso de un hombre que dijo que no había hecho nada a su pareja y luego contó fríamente que la mando 21 días al hospital y él andaba acá en un proceso de reeducación”, recordó.

Además, compartió que le impactó el caso de una señora que había sido abusada sexualmente durante 53 años.

“El otro caso que me sorprendió bastante fue el de un señor de más de 70 años, tenía 53 años de matrimonio y la esposa lo demandó por abuso sexual, él la violó por 53 años y tuvieron 12 hijos”, contó.

Añadió que “ella se atrevió a decir hasta que sus hijos estaban grandes. Ese era un señor tosco y fríamente contó que no enamoró a la mujer, que se la llevó y punto. Así comenzó la relación, la muchacha se acostumbró a vivir con eso, fue violada una y otra vez”, cerró.