Hijo, hermano y exconsuegro del presidente guatemalteco detenidos por trama de corrupción

Asimismo, se informó sobre la detención de Mario Estuardo Orellana López, exsuegro de José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente de Guatemala.



Primero fue arrestado Samuel en su residencia y la fiscal general Thelma Aldana, pidió a José Manuel que se presentará voluntariamente, ya que por razones legales no podían allanar la Casa Presidencial y detener al hijo del mandatario. Aldana señaló que habían enviado una nota al palacio presidencial para que el hijo del gobernante se presentara voluntariamente.

Los dos familiares del gobernante enfrentan acusaciones de corrupción en el sonado caso de “Botín registro de la Propiedad”, donde se les señala de haber utilizado una empresa para ofrecer un desayuno a más de 500 personas que nunca ocurrió.

Se entrega hijo presidencial

José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, supuestamente implicado en un caso de corrupción, se presentó hoy a un juzgado para aclarar su situación.

El hijo del mandatario se presentó al Juzgado Sexto de Instancia Penal, en donde la jueza Silvia de León deberá determinar cuándo le escucha en primera declaración junto a su tío Samuel Morales, hermano de Jimmy, detenido hoy por aparentemente estar implicado en el caso conocido como "Botín Registro de la Propiedad".

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, había explicado poco antes que esta misma mañana habían enviado una nota a Casa Presidencial para que el hijo del jefe de Estado se presentase de forma voluntaria al juzgado porque tiene una orden de captura pero no se puede registrar la edificación por razones legales.

Ambos están sindicados de supuestamente haber participado en una trama de corrupción en el Registro de la Propiedad.

Arrestado hermano

Mientras horas antes Samuel Morales, hermano del gobernante guatemalteco, fue detenido por supuestamente estar implicado en el caso de corrupción, aseguró que está dispuesto a enfrentar la ley.

"Estoy dispuesto a enfrentar la ley, me había puesto a disposición de las autoridades", dijo a periodistas el detenido al arribar, bajo fuertes medidas de seguridad, a la Torre de Tribunales.

Samuel Morales, conocido como Sammy, sostuvo que "nadie es superior a la ley" y que "la verdad os hará libres".

Añadió que con su detención "se está demostrando que nadie es superior a la ley".

El hermano del mandatario supuestamente está implicado en un caso de corrupción en el Registro de la Propiedad por el que han sido procesadas más de una veintena de personas.

Presidente estará al margen

Por su lado, el mandatario Jimmy Morales, dijo que se “mantendrá al margen de todo”, tras conocer los hechos en que su hijo José Manuel se entregará a la justicia y su hermano Samuel fuese capturado.

La información dada por el mandatario fue dada a la agencia Efe por medio de su secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito.

"El presidente es respetuoso de la ley. Nunca ha interferido y dejará que los entes de Justicia hagan su trabajo como es debido. La independencia de poderes es respetada y se mantendrá al margen de todo", manifestó Brito en una conversación telefónica con Efe.

El secretario de comunicación social aseguró que Jimmy Morales continuará con su agenda -esta mañana irá al departamento de Retalhuleu a la inauguración de una escuela y por la tarde recibirá al cuerpo diplomático-, aunque no se descarta que en sus intervenciones haga referencia a estos hechos.

Jimmy Morales llegó al poder en medio de una ola de indignación de la sociedad guatemalteca tras conocerse que el anterior gobierno presidido por Otto Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti, habían montada una red de corrupción en el aparato gubernamental que recaudó millones de dólares para los gobernantes y sus colaboradores.

Los dos renunciaron ante la presión popular y el trabajo de la Fiscalía General, ayudada por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), y fueron encarcelados tras dejar sus cargos.

En ese marco, donde se acercaban las elecciones generales, Morales se presentó como un candidato “outsider” y prometió que combatiría la corrupción.

Morales era una figura popular en Guatemala por mantener un programa de humor y crítica social que lo hizo mediático.

El caso

Sammy, y también un hijo del mandatario, José Manuel Morales Marroquín -sobre quienes pesaba una prohibición de salir del país y orden de captura-, fueron mencionados por un testigo del caso en el Registro General de la Propiedad, motivo por el que de forma voluntaria ambos prestaron declaración en septiembre ante la fiscalía, a pesar de que no habían sido acusados.

Supuestamente, los dos familiares del presidente de Guatemala podrían estar relacionados con la empresa Fulanos y Menganos S. A., implicada en la trama, pues quizá tuvieron "alguna relación por cotizaciones de alimentos" con la firma, según contó Jimmy Morales en una de las pocas ocasiones que habló de este caso.

Fulanos y Menganos S. A. es una entidad que salió a la luz el pasado 1 de septiembre, cuando la Fiscalía y la CICIG desarticularon la red de corrupción.

La investigación desveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015, se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos, conocidos como "plazas fantasma", los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (400,000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado, y de que no asistieron físicamente a su puesto de trabajo.

En este marco, la empresa Fulanos y Menganos fue presuntamente contratada para dar servicio de desayuno a unas 524 personas por un importe de 90,000 quetzales (11,964 dólares), pero finalmente el evento no se realizó.

Captura de exconsuegro

La fiscal general, Thelma Aldana, informó de la captura de Orellana por el caso conocido como "Botín Registro de la Propiedad" en donde se habrían defraudado más de 400 mil dólares, durante una entrevista en una emisora local.

La supuesta cabecilla de la estructura es la exdiputada del Partido Patriota (PP) Anabella de León y extitular del Registro de la Propiedad (2012-2015), detenida en septiembre pasado junto a otras 17 personas.

Orellana comentó en septiembre pasado que el subjefe de compras del Registro, Edwin Ariel García, contactó en 2013 a su esposa -cuyo nombre no reveló- para comprar canastas navideñas.

Sin embargo, como debía facturas, decidieron contactar al novio de su hija en ese entonces (José Manuel Morales Marroquín), quien a través de su tío Samuel Morales, les consiguió una factura del restaurante Fulanos y Menganos.

Según las investigaciones, el Registro pagó 90.000 quetzales (11.952 dólares) al restaurante por 504 desayunos que en realidad nunca se sirvieron.

