Oficializan aumento al salario mínimo en forma bianual en Honduras

- Por ocho años consecutivos el sector empleador y trabajador ha podido convenir en este tipo de negociaciones de salario mínimo.

Representantes del sector obrero y empresarial, bajo la mediación gubernamental, acordaron un alza al salario mínimo que va del 3.31 para las micros y pequeñas empresas al 6 por ciento para las grandes empresas, adelantó otra fuente de crédito, ligada a la dirigencia obrera.

Si el acuerdo es suscrito, los porcentajes a la tabla del nuevo salario mínimo tendrá vigencia el 2017 y 2018, y se fijan en base a la inflación reportada por el Banco Central de Honduras (BCH).

En ese sentido, según la tabla acordada por la comisión tripartita el incremento salarial para los trabajadores que laboran en empresas de uno a 10 y de 11 a 50 empleados, es de 3.33 por ciento para 2017.

De 51 a 150 empleados, el ajuste salarial será equivalente al cinco por ciento; de 151 trabajadores en adelante el incremento será de un seis por ciento en 2017.

Mientras tanto, para el 2018, en las empresas de uno a 10 y de 11 a 50 empleados, el aumento será de 3.9 por ciento; entre 51 y 150 empleados el ajuste salarial es de 5.5 por ciento y de 151 empleados en adelante, el incremento será de 6.15 por ciento.

Asimismo, existe una salvaguarda acordada en la negociación la que consiste en que para 2018 si el índice inflacionario alcanza el cuatro por ciento, la mesa tripartita volverá a sentarse a negociar un reajuste salarial para ese año.

Negociación complicada y diferente

El ministro de Trabajo, Carlos Madero, dijo que se trató de una negociación complicada y diferente a las demás.

“En aras de mejorar la competencia del sector agrícola se aplicará un aumento igual al de las microempresas como un mecanismo de fomento al empleo”, expresó.

Resaltó que “este acuerdo contempla una novedad, y es la inclusión de temas de interés social, acceso a vivienda, acceso a la canasta básica como un principio que genere mejores condiciones para la población”.

Del lobo un pelo

El representante del sector obrero, Roberto Sevilla, citó en estas negociaciones no todos quedan contentos y agregó que “por lo menos del lobo un pelo. Es difícil, debemos ser comprensivos, sabemos que Honduras no está en la mejor bonanza, así que creemos que lo que negociamos no nos resuelve la vida va a apalear un poco los salarios que están un tanto bajos”.

Valoró que en los últimos ocho años los sectores involucrados en las negociaciones al salario mínimo han tenido la madurez de ponerse de acuerdo.

Son más las cosas que nos unen

De su lado, Rafael Medina del sector empresarial, señaló que este fue el mejor acuerdo que se pudo pactar en este momento, ya que se protege a la microempresa (1-50 empleados) y a la agricultura.

“Agradecemos a los equipos técnicos y los que participaron en la negociación, con el objetivo que Honduras tenga una mejor calidad de empleos. Es cierto que tenemos muchas diferencias, pero son más las similitudes por las que el país logrará romper la línea de pobreza”, puntualizó.