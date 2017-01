Notable disminución de accidentes viales que deja cuatro muertos en fiesta de fin de año

Nota de Prensa No. 001-2017 Atención y prevención: Notable reducción de accidentes de tránsito en fiesta de fin de año :::: Más de 400 atenciones y servicios brindó Conapremm durante fiesta de fin de año :::: :::: Unas 250 licencias de conducir fueron decomisadas :::: Durante la fiesta de fin de año se registró una notable reducción de accidentes de tránsito gracias a las acciones preventivas de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm). Bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las más de 20 instituciones que integran Conapremm, brindaron un total de 404 atenciones y servicios a nivel nacional en los 57 puestos de control y atención establecidos. Carlos Cordero, subcomisionado de Copeco, destacó que "es muy importante ver la baja de incidencias que se ha tenido", al tiempo que pidió precaución a los viajeros que aún no han emprendido su retorno. "Esperamos que las personas que aún se están desplazando asuman esa responsabilidad y vamos a trabajar para reducir esa incidencia de accidentes fatales", manifestó. Desde el 30 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017 se reportaron siete accidentes viales donde resultaron 10 personas heridas y cuatro personas fallecidas. Reducción de accidentes Por su parte Leonel Sauceda, titular de la Dirección Nacional de Tránsito, resaltó que durante esta fiesta se redujo los accidentes en los diferentes ejes carreteros así como en las ciudades, esto producto de las acciones operativas y preventivas desarrolladas por Conapremm. "Vemos una gran reducción de los accidentes en los diferentes ejes carreteros, sabemos que todas las instituciones que formamos parte de Conapremm hemos estado haciendo un gran esfuerzo para prevenir accidentes y salvar vidas", señaló. Resaltó que en la ciudad capital ya han transcurrido 15 días sin accidentes de tránsito con pérdida de vidas. Aseguró que las acciones preventivas, entre ellas el uso de la prueba de alcoholemia, han dado los resultados que se esperaban, por lo que anunció que estas medidas continuarán en 2017. Producto de las acciones de Tránsito en esta fiesta de fin de año se realizó el decomiso de 253 licencias de conducir. El sub comandante del Cuerpo de Bomberos de Honduras, Manuel Zelaya, reconoció también que las incidencias han sido mínimas. "Sabemos que funcionó lo que es la prevención a través del Conapremm", expresó. Detalló que el Cuerpo de Bomberos atendió 13 incendios de zacateras y 11 incendios estructurales.