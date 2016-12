Donald Trump, el monigote de año viejo que predomina en Honduras

El monigote cargado de pólvora es quemado como símbolo de que las cosas malas que marcaron el año deben ser olvidadas, aniquiladas y hasta desterradas.

Por eso, los hondureños, marcado directamente por la política y el acontecer estadounidense, han decidido mayoritariamente quemar este año diversos monigotes del presidente electo Donald Trump.

Más de 1.5 millones de hondureños han emigrado a los Estados Unidos, la mayor parte de esa franja son indocumentados y sus familias en este país temen a las políticas antiinmigrantes que se prevén con la llegada del magnate inmobiliario Trump, debido a sus ofertas electorales.

En populosos barrios y colonias de las principales ciudades de Honduras como Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, ya es una costumbre que desde inicios de diciembre se empiecen a confeccionar las figuras desproporcionadas que simbolizan personajes y actores del acontecer nacional y pocas veces internacionales.

En esos sectores es común ver cada fin de año muñecos que personas elaboran artísticamente a los cuales visten con ropa, zapatos y sombreros o gorras.

Las personas rellenan los monigotes con trapos y papel periódico para darle forma al muñeco al que se le introducen petardos y explosivos que a las 12:00 de la medianoche del 31 de diciembre, son quemados para simbolizar la despedida del año viejo, darle la bienvenida al nuevo año y en cierta forma desairar de los personajes que representan.

Una tradición

En la colonia San Francisco, una de las más antiguas y populosas de Comayagüela, ciudad gemela con Tegucigalpa, han elaborado un monigote que simboliza al popular personaje de Pinocho, con el fin de criticar a los políticos tradicionales del país que según sus creadores le mienten constantemente al pueblo.

Personas que elaboraron el “pichingo” manifestaron que esa es una tradición de hace varias décadas en ese sector de la capital y cada año se escoge un personaje para simbolizar la realidad que vive el país.

Donald Trump por doquier

En la colonia Henry Merriam, también en Comayagüela, han elaborado un monigote que simboliza la figura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le cuestiona, su postura antinmigrante, dicen quienes lo confeccionaron.

“Vamos a quemar el muñeco de Donald Trump porque se ha convertido en una pesadilla para los migrantes” , manifestó uno de sus creadores que habita en esa citada colonia del sur de la capital hondureña.

Otro monigote con la figura de Trump también fue elaborado en la colonia Los Olmos, donde varias personas tienen familiares viviendo en Estados Unidos y temen que sean deportados al asumir el gobierno de la nación más poderosa del mundo, el magnate inmobiliario.

En la colonia Las Palmas también tienen listo a su “muñeco de año viejo” que también representa a Donald Trump, e incluso una de las personas que ayudó a elaborarlo, rodea el muñeco y habla en español, pero con un tono emulando el idioma inglés, - “Mira no es que yo no quiera a hondureños, lo que pasa es que mandan muchos delincuentes y ellos son los que van a venir aquí, a mí no me interesa que no me quiera ese pueblo, a mí me interesa mi país estadounidense y mis negocios”, - manifestó el ciudadano parafraseando a Donald Trump.

En Tegucigalpa, la imagen de Donald Trump será quemada en al menos dos barrios, La Ronda y el Manchen, por sus amenazas proferidas durante su campaña electoral contra los inmigrantes indocumentados, entre los que figuran miles de hondureños.

En La Ronda, el artesano Julio César Ordóñez dijo a periodistas que elaboró un monigote de Trump tras un "consenso en el barrio" sobre quién sería el personaje que este año será quemado, por su anunciada política migratoria, aunque en su opinión el próximo presidente estadounidense no es malo, sino "claro en sus políticas".

Ordóñez indicó que él pensaba quemar una imagen del expresidente de Cuba Fidel Castro, o la del cantautor mexicano Juan Gabriel, ambos fallecidos este año, pero sus vecinos del barrio La Ronda se inclinaron por Donald Trump, cuya cabeza de monigote la representa una fotografía enmarcada, adornada con un gorro rojo de Santa Claus.

El muñeco de Trump luce un traje gris, corbata roja y camisa clara con rallas también grises.

Ordóñez muestra la imagen de Trump en una acera de una escuela pública del barrio, donde pide de los transeúntes cualquier contribución económica, para colaborar en el festejo, para lo que dispone de una improvisada alcancía hecha de una lata de leche, forrada con papel.

La misma suerte correrá Trump en el barrio El Manchén, donde además será quemado un muñeco grande representando a un emigrante hondureño, ambos elaborados por Humberto Cerrato, quien además tiene el don de ser ventrílocuo, lo que aprovecha como valor agregado para quienes llegan a ver sus creaciones.

Los diálogos, algunos llevados a agrias discusiones, entre Trump y los emigrantes, por ejemplo, hacen reír a los visitantes de Cerrato, quien también recibe contribuciones económicas.

Además, imita al desaparecido artista mexicano Mario Moreno "Cantinflas", no solo en su voz, sino también con su corte de barba y particular modo de vestir, que lo hizo famoso en el cine.

Los sicarios también

Por su lado, habitantes de la colonia Las Ayestas de Comayagüela, han confeccionado un monigote que representa a los sicarios que a diario cometen atroces crímenes en el país y que, en ese sector, ya han cobrado la vida de varios de sus habitantes.

Una de las personas que contribuyó a elaborar el muñeco aseveró que al monigote se le han colocado cerca de tres mil lempiras en pólvora de todo tipo.

Describió que para ellos quemar el “muñeco de año viejo” significa regocijo y diversión.

Otro monigote que representa al sicario se puede observar en el legendario barrio La Concordia de Tegucigalpa, el que está listo para ser quemado este 31 de diciembre a la medianoche.

Mientras tanto, en la colonia 14 de Julio localizada en un sector del Anillo Periférico también han elaborado un tradicional monigote, aunque este simplemente representa el año 2016 que ya se va.

Periodistas y políticos

De la representación de personajes mediante monigotes, tampoco escapan figuras de los medios de comunicación como el director del popular canal de televisión Hable Como Habla (HCH), Eduardo Maldonado, tal como ocurre con un grupo de jóvenes de la colonia Arturo Quesada de Comayagüela, quienes han elaborado un muñeco que simboliza al popular periodista y presentador de noticias.

Además de Donald Trump, el expresidente de Honduras Manuel Zelaya y el actual gobernante hondureño, Juan Orlando Hernández, serán quemados durante la Nochevieja de 2016, en una reprobación del arte popular al quehacer de esos y otros personajes políticos.

La "quema" de Trump, Zelaya y Hernández, entre otros personajes políticos, se hará en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, donde artesanos locales desde hace varios años elaboran monigotes que representan a reconocidas figuras nacionales o extranjeras, que son rellenados con cohetes y morteros.

Fidel Castro también

En San Pedro Sula, otro artesano, Adolfo Sarmiento, se gana algún dinero en estos días con monigotes de personajes como Donald Trump, el recientemente fallecido gobernante cubano Fidel Castro y el expresidente hondureño Manuel Zelaya.

En el caso de Sarmiento, la mayoría de monigotes los hace por encargo a personas particulares de San Pedro Sula u otras regiones del país, que los quemarán cuando finalice el presente año.

Sarmiento lleva 11 años dedicado a esa actividad y según explicó a la agencia Efe, el coste de los monigotes oscila entre los 350 y 600 lempiras (de 14.8 a 25.3 dólares), dependiendo el personaje y el atuendo adicional que pida el cliente, quien pondrá por su cuenta la pólvora para quemarlos.

Uno monigote de Trump, con la bandera de Estados Unidos cruzada en el pecho, tiene un coste de 600 lempiras, indicó Sarmiento.

En la sureña ciudad de Choluteca, Valentín Soriano lleva más de 20 años elaborando muñecos de trapo que simbolizan el año viejo, para ser quemados el 31 de diciembre a las 12 de la medianoche.