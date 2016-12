Erradicar la mora judicial el gran reto de la CSJ para 2017

-Se espera que el próximo 17 de enero, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visite el país, sea testigo de la juramentación de los nuevos jueces y magistrados antiextorsión y anticorrupción.

-Argueta se solidariza con el pastor Alberto Solórzano y ofrece todo el apoyo para la seguridad de los miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.

-A mediados del próximo año se presentará el primer informe sobre los avances en la erradicación de la mora judicial.

Recordó que desde que asumieron los cargos los nuevos magistrados de la CSJ el pasado 12 de febrero, han estado abocados a cambiar procesos a efecto que la población tenga una respuesta concreta y efectiva de parte de los operadores de justicia.

Eliminación de la mora

En ese sentido, apuntó que “hemos estado involucrados en la erradicación de la mora judicial y esperamos dar el gran primer informe a mediados del próximo año, en junio de 2017, a efecto que la gente conozca cuáles son los avances en esta materia en la cual nosotros tenemos muchísimas esperanzas”.

Acotó que se está trabajando sobre una base de un Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial.

Asimismo, enumeró que se impulsará el proceso para la selección de jueces y magistrados que sea transparente, libre de cualquier tipo de injerencia que no sea la meritocracia, la capacidad, el conocimiento y la experiencia de los candidatos que reúnan los requisitos y que tengan interés de formar parte del Poder Judicial.

Puertas abiertas

Añadió que hay una política de puertas abiertas a fin de que entidades como la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), trabaje con el Poder Judicial tal como lo está siendo en el proceso de selección de jueces y magistrados anticorrupción y otras organizaciones de la sociedad civil y el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), que es un gremio muy importante para el devenir de las actividades de la CSJ.

Indicó que incluso se está pensando en el acompañamiento de los medios de comunicación con el propósito de que se conviertan en observadores o veedores de todos esos procesos que el Poder Judicial está implementando y que está obligado a mejorar el sistema de administración de justicia.

Visita de Almagro

Argueta también indicó que en pláticas con el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, se ha planificado que antes del 17 de enero próximo estén ya nombrados los jueces y magistrados que conocerán los casos de corrupción y extorsión.

Agregó que ya están finiquitadas las pruebas de confianza como los exámenes toxicológicos, psicométricos, patrimoniales, socioeconómicos, polígrafo y los de conocimiento de los candidatos en ambos temas, corrupción y extorsión.

Indicó que solamente falta que cada uno de los comités de selección nombrados por el Poder Judicial se reúnan en la primera semana de enero y tomen la decisión de enlistar las ternas dentro de las cuales, según la ley, le tocará al presidente de la CSJ, tomar la decisión del nombramiento de cada uno de los jueces y magistrados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

Refirió que el próximo 17 de enero, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitará Honduras para esa fecha se espera tener ya nombrados los circuitos de jueces en las tres ciudades más importantes del país a efecto de que el funcionario del organismo hemisférico pueda conocer, verificar y presenciar la juramentación de esos jueces y magistrados sobre los cuales hay muchas esperanzas en que tengan un altísimo grado de capacidad y honestidad en el ejercicio de su profesión.

Por otro lado, informó que no hay nuevas solicitudes de extradición de hondureños, aunque hay 12 solicitudes de 2016 y años anteriores que no pueden continuar desde el punto de vista procesal en el Poder Judicial si la persona solicitada en extradición no ha sido capturada tal como lo manda el auto acordado.

Amenazas contra depuradora

Argueta lamentó las amenazas a muerte que ha recibido el pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, ya que las personas que realizan ese trabajo, es una labor de hondureños valientes que se caracterizan por su determinación y amor a la patria.

En ese sentido, indicó que se solidariza con cada uno de los miembros de la comisión y pueden contar con el apoyo que el Poder Judicial les puede ofrecer para coadyuvar en el proceso de su protección y seguridad con el ánimo de que el proceso de depuración policial se lleve a cabo como lo manda la Constitución y las leyes.

Refiriéndose a las críticas porque algunas personas que están en proceso judicial se encuentran recluidos en unidades militares y no en las cárceles del país, el alto funcionario argumentó que la Constitución y la ley establecen que las personas que están en proceso deben estar en los centros penales, pero aunque las unidades militares no están destinadas para tal fin, se han acondicionado instalaciones dentro de las mismas a efecto que sirvan de celdas para gente que está detenida por determinados delitos que tienen que ver con la corrupción en el Seguro Social y casos de criminalidad organizada.

“No obstante, creo que el Estado ha avanzado con la construcción de algunas cárceles de alta seguridad como la de El Pozo y otra ubicada en El Porvenir y otras que están a punto de habilitarse y esperaríamos que en el corto tiempo esa situación sea regularizada”, apuntó.

Acotó que no se debe retroceder ni un tan solo milímetro en el fortalecimiento del Estado de derecho en el país y cada una de las instituciones está obligada a mejorar los procesos y darle una respuesta adecuada a la población.

Muerte de facilitadora judicial

Respecto al asesinato ayer en Lepaera, Lempira, occidente de Honduras de la facilitadora judicial María Alba Portillo, indicó que en conversaciones con representantes del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), se le ha adelantado que el móvil probable de su muerte no tiene nada que ver con la labor que ella desempeñaba sino que aparentemente es por un problema familiar por disputa de tierras.

Lamentó la muerte de la facilitadora judicial e indicó que ha ofrecido a la familia todo lo que esté al alcance para apoyarlos; es un hecho que se está investigando y ya hay cuatro personas detenidas como sospechosos de haber perpetrado esa muerte.