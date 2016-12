“Yo no soy un cobarde, me voy a quedar en el país”, asevera pastor Solórzano ante amenazas a muerte

Tegucigalpa – “Yo no soy un cobarde, me voy a quedar aquí”, aseveró el pastor Alberto Solórzano, integrantes de la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, luego que en las últimas horas trascendiera un supuesto complot para asesinarlo.

-Indicó que por recomendación, su esposa y sus hijos saldrán del país en los próximos días.

-No descartó que se pueda aceptar la protección ofrecida por Estados Unidos a los miembros de la comisión, aunque confía en la institucionalidad del país.

“No hemos salido del país, estamos nosotros acá, obviamente es un tema que si nos han recomendado y posiblemente en los próximos días, sobre todo mi esposa y mis hijos se ha pedido la salida de ellos, en el caso mío no, yo me voy a quedar en el país, porque como hemos mencionado en esto no hay marcha atrás”, arguyó Solórzano en declaraciones al noticiero TN5 Matutino que dirige el periodista Juan Carlos Sierra.

Añadió que “si nosotros no hacemos un esfuerzo por cambiar el país y nos dedicamos únicamente a engrosar ese grupo de críticos, de todólogos que estamos señalando lo que no está bien, pero no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por cambiarlo, pues nada va a cambiar en el país”.

Recalcó que “yo no soy un cobarde, yo en realidad he asumido la fe y concibo la fe como algo práctico, no como una cuestión teórica y confío en que este esfuerzo que también tiene que ver con mis convicciones; dice la Biblia que una luz no se enciende para esconderse y yo no tengo porque esconderme, yo no soy un delincuente, vamos a seguir, ese es mi compromiso, voy a seguir aquí en el país, haciendo lo que he venido haciendo, soy un ciudadano y quiero que las cosas cambien”.

Reveló que se enteró de la amenaza contra su vida, por medio de dos audios donde se le advierte de un posible atentado contra él y los miembros de su familia.

Añadió que los audios le fueron proporcionados por personas cercanas a él quienes le facilitaron ese material.

Indicó que ese tipo de gente que quiere hacer daño por lo general trata de utilizar personas cercanas al entorno de la víctima para hacerles llegar ese tipo de amenazas o acciones.

Manifestó que aunque en algunas ocasiones ha dudado de los procesos de investigación de la Policía, espera que en esta ocasión se llegue al fondo de la investigación.

Asimismo, Solórzano indicó que no se descarta aceptar la protección que a los miembros de la Comisión Depuradora ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos a través del embajador James Nealon, aunque confía en la institucionalidad del país al tiempo que agradeció el acompañamiento que el diplomático norteamericano le está dando al proceso de profilaxis en la institución policial.

Consideró que no solamente la Policía Nacional requiere de una depuración sino también otras instituciones del Estado que necesitan entrar en un proceso de reestructuración para que el país pueda transitar por el camino correcto.