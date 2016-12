La familia, prioridad de los hondureños en Navidad y año nuevo

Proceso Digital, conversó en calles, negocios y diferentes centros públicos capitalinos con ciudadanos de a pie, a quienes les consultó sobre sus prioridades en estas fechas de navidad y fin de año y casi todo ellos colocaron a la familia en el lugar uno por su importancia.

Para los catrachos, la Iglesia y la conmemoración religiosa también es parte fundamental en sus festividades.

Mientras que hacer lo que les gusta, en sus profesiones u oficios o en el deporte, son otros temas que cuentan para ellos.

A continuación, lo que dijeron:

Deysi Banegas – Abogada

Me hace feliz mi familia y la Navidad es un momento de alegría, unión familiar y celebrar el nacimiento de nuestro Jesús.

Keny Vásquez - obrero

Para mí la felicidad se refleja en tres cosas, Dios, mi familia y el fútbol.

Lyneth Palma – Licenciada en Admón de Empresas

Me hace feliz mi hijo. Para mí la Navidad es una época de compartir y pasar tiempo en familia. Celebrar que estamos vivos y podemos hacer por alguien más lo que quisiéramos que hicieran por nosotros.

Neócelandes Bardales - guardia de seguridad

La Navidad es pasar en familia y celebrar, pero sin ingerir bebidas alcohólicas. Existen varias formas de celebrar y que no es necesario el alcohol. Algunos tienen como celebrar otros la pasamos con las manos en la bolsa, pero la felicidad no consiste en tener dinero sino en una familia que lo ame y en tener a Dios presente en cada momento. Me hacen feliz la palabra del señor, mis hijos y mi esposa.

Glenda Perdomo – Periodista

Me hacen feliz mis dos hijas y para mí la Navidad es para reunirme junto a mi familia, compartir y celebrar el nacimiento de Jesús, pero sobre todo la Navidad va ligada con el calor de hogar, estar con mis padres y mi familia más cercana.

Ana Sánchez – comerciante

La Navidad no es más que el nacimiento del Niño Dios, pero la fecha se envuelve en el comercialismo. Depende el sentido que le dé porque la Navidad es el recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero existe la celebración comercial y por eso todo es fiesta y celebración. Esta es la época más alegre del año y eso la hace feliz. Terminar el año con bienestar le hace feliz, aunque las ventas han disminuido en comparación a años anteriores, esperamos mejoren antes de que cierre el año.

Jaime Portillo – Estudiante de periodismo

Mi felicidad es hacer lo que me gusta, el periodismo y la Navidad es tiempo de paz y regocijo en familia.

Nadia Rodríguez – Estudiante de periodismo

Me hace feliz leer un buen libro y escuchar buena música. A mí la Navidad me llena de nostalgia sobre todo por mis familiares que no están conmigo.

José Aguilar - Microempresario

La Navidad es un momento para compartir en familia. En la actualidad la capital cuenta con varios lugares recreativos donde se incentiva el compartir en familia. Me hace feliz estar con mi familia y saber que las malas noticias no lleguen a mi casa y espero que así se mantenga en este 2017. Encuentro felicidad en el bienestar de mi familia.

Wilmer Guerrero – Trabajador de Aviación Civil

La Navidad es alegría y compartir, y si ambas se hacen con la familia es mejor. La Navidad es un tiempo propicio para compartir con las personas que menos tienen. Me hace feliz pasar tiempo con mi familia.

Rosa Lidia Rubio - Dueña de pulpería

La Navidad es que Cristo nazca en mi corazón, celebramos su nacimiento. Solo el hecho de tener una silla vacía durante los festejos de Noche Buena es un signo de que Jesús es el festejado y por lo tanto el “invitado de honor” de los hogares. Me hace feliz asistir a la iglesia, compartir en familia y disfrutar de lo que pueda tener en su casa.