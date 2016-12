Alumbran “Árbol de los Pobres” con la luz de sus corazones

Tegucigalpa - No tienen dinero, no comerán pierna de cerdo o pavo en la Noche Buena, tampoco se preocupan por comprar estrenos o el regalo a sus hijos, pero saben que el verdadero significado de la Navidad es unidad y armonía entre los seres queridos.

Los hermanos Rivera trabajan el 25 de diciembre y 1 de enero con el objetivo de encontrar “buenas cosas” que recolectar.

Tony Rivera trabaja todos los días del año de 4:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Es la historia de Antonio Rivera, más conocido como Tony y su hermana Yolanda Rivera, dos pepenadores que trabajan desde hace 14 años recolectando cobre, aluminio, cartón o cualquier otro artefacto que puedan vender para mantener a sus familiares.

Para la Navidad, Tony y su hermana, decoran un árbol que lo nombran el “Árbol de los Pobres”, aseguran que es el reflejo de todas las personas que tienen que sufrir a diario en la ciudad para poder vivir, y aunque vivan momentos complicados disfrutan de la Natividad.

Proceso Digital se acercó a ellos para conocer la historia de estos hermanos y descubrió que ambos tienen claro que el dinero no es todo en las fechas más importante del año. No les interesa, prioritariamente comer manjares. En la noche buena solo desean sonreír y pasar con sus seres queridos. La comida por modesta que sea les satisface.

“No podemos comer pierna de cerdo esta Navidad porque no tenemos dinero, pero, aunque sea un nacatamal y frijoles con arroz vamos a cenar en noche buena”, dijo Tony.

Y agregó que “disfruto la Navidad y le doy gracias a Dios que me tiene con vida y con mucha fuerza. La gente siempre nos apoya y los 24 de diciembre, nos regalan tamales y a veces unos 100 lempiras”.

Un árbol con mucho significado

El contenedor donde se acumula la basura en la zona del Paseo el Obelisco, en Comayagüela, está a la par de un árbol que los hermanos Rivera se encargan de adornar. Solo tiene una guirnalda enrollada en el tronco, pero poco a poco le decoran con muchos peluches sucios y viejos, la mayoría de ellos. Tony y su hermana lo nombran como el “Árbol de los Pobres”.

“La idea del ´Árbol de los Pobres´ es de nosotros, mía y de mi hermana, la gente nos regala peluches y a veces dinero para poder adornarlo. Su significado es que la Navidad es importante para todos”, explicó Tony.

Luego reflexionó al decir que “la pobreza significa vivir de lo que encontramos en el contenedor, pero eso no deshonra a nadie, tenemos el ´Árbol de los Pobres´ desde el 2008”.

Tony no comerá viandas gourmet, no participa en el intercambio de regalos con un amigo secreto y no hará filas en tiendas para pagar ropa nueva, electrodomésticos o equipos digitales y tecnológicos, pero si tiene el espíritu navideño y disfrutará de estas fechas con sus seres queridos. “La Navidad es linda para pasarla bien con la familia, yo la disfruto mucho”, contó.

Un trabajo que lo deshonra

Tony se levanta todos los días a las 4:00 de la mañana porque a las 4:30 ya se instala en el contenedor. Lo hace todos los días junto a su hermana. Así sobreviven.

“Tengo 14 años de trabajar en esto con mi hermana Yolanda, de acá sacamos adelante a nuestras familias, tengo tres hijos y no tengo miedo porque soy un padre responsable”, compartió Tony.

Y agregó que “a las 4:30 de la mañana estoy acá, disfruto con mi familia, es decir con mi hermana y una amiga que recoge latas y soy feliz, regreso a casa a las 5:00 de la tarde, vengo los 25 de diciembre y los 1 de enero a la misma hora”.