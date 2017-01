No podemos permitir que tecnicismos judiciales sigan provocando impunidad en Honduras: Hernández

Tegucigalpa - El presidente Juan Orlando Hernández expresó que no se puede permitir que mediante tecnicismos judiciales se siga generando impunidad en Honduras, al tiempo que volvió a urgir al Poder Legislativo para que apruebe el paquete de reformas que envió para mejorar el sistema de justicia y manejo de centros penales.

- Por enésima vez pidió al Congreso aprobar las reformas al Código Penal. “Hay quienes están en el Congreso que fueron jueces y ahora sencillamente dicen no, no puede ser, y si dicen que no que digan por qué”, señaló.

- Desde que se conoce que alguien está en El Pozo, se sobreentiende que es un reo de máxima peligrosidad.

- Pidió un informe a Fusina sobre lo ocurrido en torno a la liberación de alias “Little Sam”, pandillero que participó en el asesinato de Igor Padilla.

Reveló que ha hablado con varios diputados de oposición sobre las reformas al Código Penal y a otros los ha escuchado a través de los medios de comunicación. “Lo que sí está claro es que hay que cambiar las cosas y eso es lo que esperamos, en todo caso el pueblo hondureño tiene que estar expectante y que se pronuncie”.

Hernández citó que lo que ha existido en Honduras, en materia de legislación penal, obedece a una realidad del siglo pasado.

“Lo que hoy enfrentamos requiere una revisión profunda y constante porque es cambiante la delincuencia. Por otro lado quiero dejar claramente establecido la instrucción que tiene Fusina y lo que le pedimos siempre a centros penales es que el individuo esté recluido y que desde las cárceles haya venido delinquiendo, automáticamente debe entrar en la categoría que va para El Pozo, eso no significa que tiene que tener sentencia firme todavía”, desglosó.

Consultado sobre la conmutación de las penas, dijo que se debe evaluar la peligrosidad y otros aspectos del imputado ante de conceder esta figura judicial.

Pidió informe a Fusina

“Es necesario un informe, le estoy pidiendo a Fusina que a través de la Inspectoría de Fusina también nos elabore un informe de qué es lo que ocurrió y qué es lo que se debe cambiar en la ley porque tiene esas lagunas y esos tecnicismos, pero en cualquier caso ese tecnicismo no puede ser usado sin tener en cuenta que la lógica indica que si alguien está en El Pozo es porque tiene un alto grado de peligrosidad”, explicó.

Seguidamente interrogó: “¿En qué cabeza cabe?”.

Propuso la figura de los jueces con jurisdicción nacional para este tipo de casos. “Ellos son jueces especializados, pero también un juez en condiciones normales si sabe que alguien está en El Pozo es por algo, inmediatamente tiene que activarse una alerta y eso no ocurrió”, adicionó.

No quiso profundizar sobre la decisión de dejar en libertad a la mujer que le hizo la llamada al periodista Padilla. “No quiero entorpecer lo que está avanzando, pero eso es parte del informe que le estoy pidiendo a Fusina para conocer en detallé qué fue lo que pasó”.

El jefe del Ejecutivo destacó la capacidad de reacción de los equipos especializados de investigación de que participaron en las capturas de los responsables del asesinato del periodista sampedrano Igor Padilla.

Concluyó que se ha avanzado mucho en materia de seguridad y desde el inicio sabían que habría reacciones, “pero no vamos a retroceder un tan solo milímetro porque de lo que se trata es de recuperar la paz y la tranquilidad del país. A otros países se llevó 12 años este proceso, nosotros apenas llevamos tres y hemos avanzado mucho más”.